TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Yılport Samsunspor: 0 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile tamamladı.
0'lık üstünlüğü ile tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Kocaelispor atağında Benhur, önünde bulduğu topla ceza sahası içine girdi. Kaleci Aykut'u geçen topa dokunamayınca Samsunspor defansı topu kornere çeldi.
31. dakikada Samsunspor'un kazandığı korner atışını Gökhan Karadeniz ceza sahası içine ortaladı. Kocaelispor ceza alanında oluşan karambolde Kevin Boli vuruşunda topu kaleci Korcan uzaklaştırdı.
33. dakikada Samsunspor atağında Yasin Öztekin'in ara pasında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in kaleye paralel vuruşunda topa kimse dokunamadı.
43. dakikada Samsunspor'da Gökhan Karadeniz'in pasıyla buluşan Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından çektiği sert şut kale direğinin yanından auta çıktı.
45. dakikada Kocaelispor sol kanattan geliştirdiği atakla Michael Pereira ceza sahası içine ortaladığı topla buluşan Benhur'un kafa vuruşunda top filelere gitti. 1-0
Stat: Kocaeli
Hakemler: Murat Erdoğan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Abdoulaye Cisse, Georges Constant Mandjeck, Mehmet Taş, Yılmaz Özeren, Benhur Keser, Michael Pereira, Bahattin Köse
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mevlüt Çelik, Dino Ndlovu, İlyas Kubilay Yavuz, Alpay Çelebi, İsa Nalbant, Denizalp Özdemir, Terrence Leonard Tisdell, Yiğitali Bayrak
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Samsunspor: Aykut Özer, Soner Gönül, Recep Burak Yılmaz, Kevin Gnonher Boli, Ali Ülgen, Hasan Kılıç, Osman Çelik, Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz, Erald Çinari, Antonio Manuel Fernandes Mendes
Yedekler: Nurullah Aslan, Hüseyin Öztürk, Yunus Emre Çift, Barış Başdaş, Cihan Kahraman, Mehmet Akyüz, Berk Taşkın, Polat Yaldır, Ali Kılıç
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Benhur Keser (dk. 45+1) (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Yılmaz Özeren (Kocaelispor), Erald Çinari (Samsunspor)