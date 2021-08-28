TFF 1. Lig: Kocaelispor: 1 - Yılport Samsunspor: 0 (Maç sonucu)

0’lık skorla mağlup etti.
0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Samsunspor atağında Erald Çinari ceza sahasına girer girmez çektiği sert şutu kaleci Korcan kornere çeldi.
61. dakikada Samsunsporlu Yasin Öztekin'in ceza sahası içine ortasında Mendes'in kafa vuruşunda top direğin yanında auta çıktı.
69. dakikada Kocaelispor'da İlyas Kubilay Yavuz'un sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Aykut'ta kaldı.
70. dakikada Kocaelispor atağında Bahattin'in ara pasında buluşan Tisdell'in kaleye paralel şutunu defans uzaklaştırdı.
71. dakikada Samsunspor'da Yasin Öztekin'in köşe vuruşunda kullandığı top direkt kaleye giderken Korcan topu kornere çeldi.
75. dakikada Kocaelispor'un hızlı atağında Bahattin Köse topla birlikte Samsunspor ceza sahasına girerken kaleye çektiği sert şutu az farkla dışarı çıktı.
90+4. dakikada Kocaelispor atağında ceza sahası içinde İlyas'ın şutunda kale direğine çarpan top kaleci Aykut'a da çarparak altı pas çizgisinde kaldı. Savunma topu uzaklaştırdı.
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Murat Erdoğan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Semih Karadeniz (İlyas Kubilay Yavuz dk. 66), Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Abdoulaye Cisse, Georges Constant Mandjeck, Mehmet Taş, Yılmaz Özeren (Yiğitali Bayrak dk. 87 ?), Benhur Keser (Dino Ndlovu dk. 90+1 ?), Michael Pereira (Terrence Tisdell dk. 66), Bahattin Köse
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Samsunspor: Aykut Özer, Soner Gönül, Recep Burak Yılmaz, Kevin Gnonher Boli, Ali Ülgen, Hasan Kılıç, Osman Çelik (Cihan Kahraman dk. 89 ?), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Polat Yaldır dk. 75), Erald Çinari (Mehmet Akyüz dk. 60), Antonio Manuel Fernandes Mendes (Barış Başdaş dk. 90 ?)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Benhur Keser (dk. 45+1) (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Yılmaz Özeren, Mehmet Taş, Georges Constant Mandjeck (Kocaelispor), Erald Çinari, Antonio Manuel Fernandes Mendes (Samsunspor)