İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 0 - Sarıyer: 0

0 berabere kaldı.



Stat: Kocaeli Stadı


Hakemler: Gürcan Hasova, Yavuz Bahadır Ordu, Harun Terin


Kocaelispor: Bayram Olgun, Serdar Ümit Deniz (Onur Öztonga dk. 46), Talha Mayhoş (Yiğit Ali Bayrak dk. 79), Cerem Talha Dinçer (Aydın Karabulut dk. 75), Gökhan Meral, Bahri Can Avcı, Taha Batuhan Yayıkcı, Numan Çürüksu, Dilaver Güçlü (Hakan Demirci dk. 90 ?), Mesut Özdemir, Bahattin Köse (Mervan Yiğit dk. 90 ?)


Sarıyer: Ali Türkan, Şaban Özel, Savaş Yılmaz, Fatih Gül (Mahmut Bilir dk. 62), Furkan Yaman, Ömer Bozan (Ozan Solak dk. 84 ?), Okan Deniz (İlyas Çakmak dk. 69), Nuri Terliksiz, Mehmet Cansın Çiçek, Oğuz Yıldırım, Bertul Kocabaş (Adem Koçak dk. 84 ?)

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