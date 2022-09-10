TFF 2. Lig: Kocaelispor: 0 - Serik Belediyespor: 0

0 sona erdi.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Barış Sun, Çağrıcan Pazarcıklı
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Alpay Çelebi, Mehmet Taş, Cem Ekinci (Mertan Caner Öztürk dk. 63), Okan Eken, Tayfun Aydoğan (Yusuf Cihat Çelik dk. 90+1 ?), Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz, Yiğitali Bayrak (İlyas Kubilay Yavuz dk. 63), Beykan Şimşek (Samed Ali Kaya dk. 90+1 ?)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Diogo Aleksis Özçakmak, Hazarhan Karaca, Bedirhan Yıldız, Yağız Gül, Mesut Can Tunalı
Teknik Direktör: Fırat Gül
Serik Belediyespor: İbrahim Demir, Fırat Arıkan, Erbay Eker, Sergen Yatağan (Mustafa Acar dk.57), Sebahattin Usta (Halil İbrahim Sevinç dk. 57), Burak Göksel (Batuhan Kırdaroğlu dk. 83 ?), Üstün Bilgi (Erdoğan Kaya dk. 83 ?), Oğuzhan Doğan, İsmet Benli (Mehmet Can Kocabaş dk. 11), Mehmet Demirözü, Erdi Zengin
Yedekler: Mehmet Doğan, Ergün Nazlı, Batuhan Atal, Muhammet Akpınar, Harun Kavaklıdere
Teknik Direktör: Cem Kavçak
Kırmızı kart: Erdi Zengin (Serik Belediyespor)
Sarı kartlar: Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz (Kocaelispor), Oğuzhan Doğan, Halil İbrahim Sevinç (Serik Belediyespor)