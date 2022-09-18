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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 - Bucaspor 1928: 1

1’lik beraberlikle ayrıldı.

1'lik beraberlikle ayrıldı.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı


Hakemler: Gürcan Hasova, Harun Terin, Yusuf Susuz


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alpay Çelebi, Diogo Aleksis Özçakmak, Yusuf Cihat Çelik (Yiğitali Bayrak dk. 59), Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 81 ?), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Mehmet Taş dk. 59), Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya (Cem Ekinci dk. 68), Beykan Şimşek (Hazarhan Karaca dk. 68)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Anıl Emre Yılmaz, Mesut Can Tunalı, Furkan Uludaş, Yusuf Efe Yaman


Teknik Direktör: Fırat Gül


Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış, Mazlum Demir, Lokman Gör, Taşkın Çalış, Tunç Murat Behram, İlhan Depe (Berke Kıyık dk. 68), Erhan Şentürk (Furkan Çil dk. 90+1 ?), Enes Alıç, Adem Eren Kabak (Onur Özcan dk. 57), Alper Kadir Duruk (Mehmet Fuat Gölbaşı dk. 57), Erhan Çelenk


Yedekler: Alp Tutar, Abdullah Balıkuv, Recep Gül, Cuma Menize, Saruhan Fındıkçı


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Goller: Beykan Şimşek (dk. 7) (Kocaelispor), Erhan Çelenk (dk. 87) (Bucaspor)


Sarı Kartlar: Alpay Çelebi, Tayfun Aydoğan, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor), Lokman Gör, İlhan Depe, Adem Eren Kabak, Furkan Çil (Bucaspor)

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