TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 - İnegölspor: 0

Misli.
com 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında ağırladığı İnegölspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Süleyman Bahadır, Hasan Cebeci, Bedirhan Soydemir
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Yiğitali Bayrak, Semih Karadeniz, Gökhan Meral (Erdinç Karakaş dk. 85 ?), Numan Çürüksu, Muhammed Gönülaçar, Benhur Keser, Ramazan Çevik (Cerem Talha Dinçer dk. 75), Mesut Özdemir, Bahattin Köse (Batuhan Er dk. 58)
İnegölspor: Gökhan Siverek, Gökhan Kurumuş, Metin Yükselx, Ahmet Hakan Şahin, Selimcan Temel (Yunus Emre Duyan dk. 73), Abdulkadir Kuzey (Denis Taşkesen dk. 67), Oğuz Çetinkaya, Bilal Yıldırım, Ogün Çalışkan, Ali Aydemir (Fatih Üge dk. 62), Erdal Kaya (Erdem Seçgin dk. 72)
Yedekler: Mertcan Babat, Ömer Faruk Şenkan, Erdi Can Şehit, Emir Özsoy, Berkan Çelik
Teknik Direktör: Cüneyt Biçer
Goller: Benhur Keser (dk. 57) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Batuhan Er, Benhur Keser (Kocaelispor), Denis Taşkesen (İnegölspor)