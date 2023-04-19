TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 - İskenderunspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor, 33. hafta karşılaşmasında en yakın takipçisi İskenderunspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muratcan Ilgaz, Sabri Öğe
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci, Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 81), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Yusuf Cihat Çelik dk. 64), Mert Çölgeçen (Mesut Can Tunalı dk. 89 ?), Atila Turan, Samed Ali Kaya (Cengizhan Akgün dk. 64)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Mehmet Sak, Hazarhan Karaca, Emre Nefiz, Beykan Şimşek, Bedirhan Yıldız
Teknik Direktör: Fırat Gül
İskenderunspor: Muhammet Can Tuncer, Kaan Yüksel, Onur Ramazan Toprak (Süleyman Güneş dk.81), İsmail Güven (Kadir Ari dk.90 ?), Artun Akçakın (Enes Soy dk. 81), Ahmet Devret (Hüseyin Öztürk dk. 87 ?), Hasan Hüseyin Acar, Kemal Tokak, Ali Keten, Onur Ural (Süheyl Çetin dk. 87 ?), Nadir Çiftçi
Yedekler: Berk Balaban, Onur Can Özdemir, Oğuzhan Çapar, Bertul Kocabaş, Emir Biberoğlu
Teknik Direktör: Levent Şahin
Gol: Cengizhan Akgün (dk. 67) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: İlyas Kubilay Yavuz, Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Ali Keten (İskenderunspor)