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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0

TFF 2.

Lig 35. hafta Kırmızı Grup'ta lider Kocaelispor, sahasında TECO Karacabey Belediyespor'u konuk etti. Kocaelispor maçı 1-0 kazandı.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Mehmet Türkmen, Samet Özkul, Mehmet Şengül


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Okan Eken (Cengizhan Akgün dk.46), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Beykan Şimşek dk. 57), Mert Çölgeçen (Mesut Can Tunalı dk. 73), Atila Turan, Mehmet Yılmaz (Cem Ekinci dk. 67), Samed Ali Kaya (Mertan Caner Öztürk dk. 67)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Mehmet Sak, Bedirhan Yıldız, Emre Nefiz


Teknik Direktör: Fırat Gül


TECO Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Yusuf Erem Gümüş, Bekir Can Kara (Abdullah Balıkçı dk. 69), Muhammet Yeşil, Kadir Turhan, Abdullah Dulan Aydın, Uğur Mustafa Türk (Fatih Aktay dk. 57), Mustafa Diler (Hakan Demir dk. 57), Onur Karakabak (Serkan Emrecan Terzi dk. 80 ?), Sadık Arda Yılmaztürk (Ömer Kuşan dk. 69), Arda Okan Kurtulan


Yedekler: Hüseyin Arslan, Ahmet Eren, Caner Koca, Ata Kurtuluş, Berke Özgün


Teknik Direktör: Mehmet Ak


Sarı kartlar: Tayfun Aydoğan, Cem Ekinci, Alihan Kubalas (Kocaelispor), Mustafa Diler, Yusuf Erdem Gümüş, Onur Karakabak (Karacabey Belediyespor)


Gol: Samed Ali Kaya (dk.29) (Kocaelispor)

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