TFF 2. Lig: Kocaelispor: 1 - Pazarspor: 1

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, hava muhalefeti nedeniyle bir gün rötarlı oynanan 27. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Pazarspor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor tribünlerinden teknik direktör Fırat Gül aleyhine ‘istifa' sesleri yükseldi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Hasan Kaçar, Oğuzhan Yiğit Karpuz, Hasan Cebeci

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Cem Ekinci, Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 58), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Emre Nefiz dk. 77), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Cengizhan Akgün (Samed Ali Kaya dk. 58)

Yedekler: Eren Bilen, Diogo Aleksis Özçakmak, Hazarhan Karaca, Mehmet Sak, Bedirhan Yıldız, Serhat Doğukan Taşdemir, Furkan Uludaş

Teknik Direktör: Fırat Gül

Pazarspor: Doğukan Özkan, Korhan Güler, İlhan Topatar (Eray Yüksel dk. 89 ?), Sercan Besler (Muhammet Nişancı dk. 67), Bedirhan Özyurt, Kadir Salih (Eyüp Ensar Bozkurt dk. 89 ?), Emrullah Ertuş (Güvenç Usta dk. 67), Metin Güler, Mehmet Cansın Çiçek, Onur Kızıltaş, Seymen Salih Adalı (Alperen Aşkın Erol dk. 90+10 ?)

Yedekler: Yasin Davuş, Ömer Faruk Çalışkan

Teknik Direktör: Nazım Gülay

Sarı Kart: Eren Bilen (Kocaelispor), İlhan Topatar, Doğukan Özkan, Seymen Salih Adalı (Pazarspor)

Goller: Cem Ekinci (dk.42) (Kocaelispor), Seymen Salih Adalı (dk.7) (Pazarspor)