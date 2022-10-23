TFF 2. Lig: Kocaelispor: 2 - Adıyaman FK: 0

0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Oğuz Akyüz, Muhammet Ali Doğan
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci (Hazarhan Karaca dk. 89 ?), Yusuf Cihat Çelik (Mehmet Taş dk. 58), Okan Eken, Tayfun Aydoğan (Mesut Can Tunalı dk. 89 ?), İlyas Kubilay Yavuz (Yiğitali Bayrak dk. 69), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya (Bedirhan Yıldız dk. 69)
Adıyaman FK: Melih Ağa, Ömürcan Karaca (Ayberk Altan dk. 46), Alihan Bel (Salim İyik dk. 69), Gökhan Işılak, Kerem Hakan Vapurluoğlu, Yılmaz Daler, Haydar Deniz (İbrahim Halil Öner dk. 69), Yiğit Demir, Burak Gürler, Çağrı Yağız Yasak (Ali Arda Bulut dk. 83 ?), Tarık Mayhoş (Atakan Ekiz dk. 46)
Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 32 pen.), Samed Ali Kaya (dk. 50 pen.) (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Yalçın Kılınç, Mehmet Taş (Kocaelispor), Burak Gürler, Çağrı Yağız Yasak, Tarık Mayhoş, Göktan Işılak, Melih Ağa (Adıyaman FK)