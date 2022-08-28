TFF 2. Lig: Kocaelispor: 2 - Kırklarelispor: 1

2023 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Kırklarelispor’u 2-1 mağlup etti.
2023 sezonu ilk hafta karşılaşmasında Kocaelispor, sahasında Kırklarelispor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Fatih Tokail, Ahmet Şimşek, Güner Mumcu Taştan
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Alpay Çelebi, Mehmet Taş, Cem Ekinci (Samed Ali Kaya dk. 60), Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 68), Tayfun Aydoğan (Yusuf Cihat Çelik dk. 60), Mehmet Sak, Mehmet Yılmaz, Yiğitali Bayrak (İlyas Kubilay Yavuz dk. 68), Beykan Şimşek (Yağız Gül dk. 76)
Kırklarelispor: Mehmet Cinpir, Atakan Gündüz, Mustafa Çakır, Mert Çölgeçen (Batuhan Toygar dk. 86 ?), Canberk Ömer Özdemir, Murat Yılmaz, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş, Serhat Mermer (Ümit Can Tokcu dk. 63), Uğur Aygören (Mahmut Caner Alioğlu dk. 76), Sabrican Vural (Enes İslam İlkin dk. 76)
Goller: Okan Eken (dk. 38), Beykan Şimşek (dk. 45) (Kocaelispor), Ümit Can Tokcu (dk. 80) (Kırklarelispor)
Sarı Kartlar: Yalçın Kılınç, Mehmet Taş (Kocaelispor), Murat Yılmaz, H. Eray Karataş (Kırklarelispor)