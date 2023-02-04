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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 2 - Sarıyer: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 23. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Enver Aydın, Arif Dilmeç, Baykal Tuna


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 85 ?), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Mert Çölgeçen dk. 64), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Mertan Caner Öztürk (Yusuf Efe Yaman dk. 85 ?), Beykan Şimşek (Emre Nefiz dk. 77)


Sarıyer: Ömer Alıcı, Bora Çuha, Doğan Ateş, Savaş Yılmaz (Emir Can Sayar dk. 46), Hüseyin Altuğ Taş, Işık Kaan Arslan, Eren Aydın (Melik Derin dk. 77), Muharrem Doğan (Sezer Yıldırım dk. 88), Timur Kosovalı (Taha Dönmez dk. 46), Ramazan Çevik, Serhat Ahmetoğlu


Goller: Yusuf Cihat Çelik (dk. 18), Mehmet Yılmaz (dk. 39) (Kocaelispor), Kaan Arslan (dk. 69) (Sarıyer)


Sarı kartlar: Savaş Yılmaz, Altuğ Taş (Sarıyer)

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