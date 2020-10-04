TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Çorum FK: 0

0 kazandı.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Burak Taşkınsoy, Barış Çardaklı, Efe Kurtuluş
Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Yiğitali Bayrak (Murat Cem Akpınar dk. 77), Aydın Karabulut (Erdinç Karakaş dk. 77), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Muhammed Gönülaçar, Dilaver Güçlü (Cerem Talha Dinçer dk. 58), Mesut Özdemir, Bahattin Köse (Mervan Yusuf Yiğit dk. 66)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Onur Öztonga, Hakan Demirci, Yiğit Canguru, Bilal Çubukçu, Taha Batuhan Yayıkcı
Teknik Direktör: Taner Güleri
Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Kerem Pala (Yılmaz Can Taşkıran dk. 55), Onur Kolay, Umut Kaya, Muhammet Fettahoğlu (Muhammed Çoban dk. 82), Kıvanç Kaya (Sinan Kurumuş dk. 52), Mikail Albayrak, Nafican Yardımcı, Eren Tokat, Tarık Mayhoş
Yedekler: Deniz Çörtlen, Mehmet Seyfettin Sedef, Talha Özler, Ertuğrul Sancaktutan,
Teknik Direktör: Bahri Kaya
Goller: Yiğitali Bayrak (dk. 50), Mesut Özdemir (dk. 89), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kocaelispor)
Sarı Kart: Umut Kaya (Çorum FK)