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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Çorum FK: 0

0 kazandı.




Stat: Kocaeli Stadı


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Barış Çardaklı, Efe Kurtuluş


Kocaelispor: Bayram Olgun, Kemal Can Aydemir, Yiğitali Bayrak (Murat Cem Akpınar dk. 77), Aydın Karabulut (Erdinç Karakaş dk. 77), Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Muhammed Gönülaçar, Dilaver Güçlü (Cerem Talha Dinçer dk. 58), Mesut Özdemir, Bahattin Köse (Mervan Yusuf Yiğit dk. 66)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Onur Öztonga, Hakan Demirci, Yiğit Canguru, Bilal Çubukçu, Taha Batuhan Yayıkcı


Teknik Direktör: Taner Güleri



Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Salih Zafer Kurşunlu, Kerem Pala (Yılmaz Can Taşkıran dk. 55), Onur Kolay, Umut Kaya, Muhammet Fettahoğlu (Muhammed Çoban dk. 82), Kıvanç Kaya (Sinan Kurumuş dk. 52), Mikail Albayrak, Nafican Yardımcı, Eren Tokat, Tarık Mayhoş


Yedekler: Deniz Çörtlen, Mehmet Seyfettin Sedef, Talha Özler, Ertuğrul Sancaktutan,


Teknik Direktör: Bahri Kaya



Goller: Yiğitali Bayrak (dk. 50), Mesut Özdemir (dk. 89), Cerem Talha Dinçer (dk. 90) (Kocaelispor)


Sarı Kart: Umut Kaya (Çorum FK)

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