TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Kırşehir: 0

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kırşehir'i 3-0 mağlup etti.

Stat: Kocaeli Stadı

Hakemler: Sinan Dereci, Mert Baykal, Enes Biroğlu

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci, Yusuf Cihat Çelik (Mesut Can Tunalı dk. 78), Okan Eken, Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Mert Çölgeçen dk. 46), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya (Emre Nefiz dk. 43)

Kırşehir Futbol SK: Kadem Burak Yaşar, Sinan Altınel, Doğacan Diker, Zihni Temelci (Hüseyin Akın Aydın dk. 87), Savaş Yorulmaz (Gökdeniz Varol dk. 87), Ahmet Üner, Hacı Mustafa Karabulut, Sırat Yeşilördek, Faruk Öcal (Ahmet Sun dk. 69), Taylan Özgün (Muhammet Haşim Çoban dk. 69), İsmet Benli

Sarı Kartlar: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor), İsmet Benli (Kırşehir)

Goller: Yalçın Kılınç (dk. 15), Okan Eken (dk. 57), Cem Ekinci (dk. 88) (Kocaelispor)