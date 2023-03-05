TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Uşakspor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 25. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Uşakspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Süleyman Yavaşoğlu, Şafak Nalbantoğlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Cem Ekinci (Emre Nefiz dk. 83 ?), Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk.72), Tayfun Aydoğan (Diogo Aleksis Özçakmak dk. 83 ?), İlyas Kubilay Yavuz (Mert Çölgeçen dk. 56), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Beykan Şimşek (Cengizhan Akgün dk. 56)
Uşakspor: Türker Dırdıroğlu, Cengiz Demir, Uğur Arslan Kuru, Volkan Kılıç (Soner Besen dk.85), Efecan Barlık (Ertuğrul Tekşen dk. 74), Ali Arda Bulut (Arda Köksal dk. 61), Metehan Mertöz, Sefa Kahraman, Ömer Faruk Canbirdi (Doğan Karakuş dk. 61), Resul Türkkalesi, Erhan Tatlıdil (Murat Şenel dk.74)
Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 11), Okan Eken (dk. 45), Cem Ekinci (dk. 79) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Atila Turan (Kocaelispor), Cengiz Demir, Türker Dırdıroğlu, Sefa Kahraman (Uşakspor)