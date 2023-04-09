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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 3 - Zonguldak Kömürspor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 31. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Zonguldak Kömürspor'u 3-0 mağlup etti.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Selim Özen, Mehmet Sıraç Akpınar, Şükrü Çavcı


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Yusuf Cihat Çelik (İlyas Kubilay Yavuz dk.67), Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 78 ?), Tayfun Aydoğan, Mert Çölgeçen (Diogo Alexis Özçakmak dk. 83 ?), Mehmet Sak, Emre Nefiz, Samed Ali Kaya, Beykan Şimşek (Cengizhan Akgün dk. 67)


Zonguldak Kömürspor: Yüksel Egemen Yaylı, Emrah Taysi, Aykut Emre Yakut, Hakan Çevik, Ahmet Daniel Akyıldız (Abdulkadir Özdemir dk. 37), Mümin Uyar (Hüseyin Yılmaz dk. 62), Fatih Bektaş, Mevlüt Çelik (Alper Aşkın dk. 62), Emre Kara (Tarık Akcan dk. 81 ?), Embiya Ayyıldız (Osman Paşa Zorlu dk. 81 ?), Oğuzhan Matur


Goller: Okan Eken (dk. 1), Samed Ali Kaya (dk. 47), İlyas Kubilay Yavuz (dk. 90+3) (Kocaelispor)


Sarı kart: Okan Eken (Kocaelispor)

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