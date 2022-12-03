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TFF 2. Lig: Kocaelispor: 4 - Etimesgut Belediyespor: 0

0 mağlup ettiStat: Kocaeli StadıHakemler: Hakan Ülker xx, Kürşathan Akın xx, Uğur Başdaş xxKocaelispor: Gökhan Değirmenci xxx, Yalçın Kılınç xx, Alpay Çelebi xx, Cem Ekinci xxx (Hazarhan Karaca dk.

0 mağlup etti



Stat: Kocaeli Stadı


Hakemler: Hakan Ülker, Kürşathan Akın, Uğur Başdaş


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Alpay Çelebi, Cem Ekinci (Hazarhan Karaca dk.84), Yusuf Cihat Çelik (Yiğitali Bayrak dk.84), Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk.55), Tayfun Aydoğan (Mehmet Taş dk. 72), İlyas Kubilay Yavuz, Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya (Bedirhan Yıldız dk.84)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Diego Aleksis Özçakmak, Mesut Can Tunalı, Yiğit Canguru, Yusuf Efe Yaman


Teknik Direktör: Fırat Gül


Etimesgut Belediyespor: Murat Can Yıldız, Berk Akgönül (Atamer Bilgin dk.40), Burak Çolak (Yağız Suat Bolat dk.46), Furkan Polat, Reşo Akın, Mehmet Sıddık İstemi, Sezer Özmen, Semih Üstün (Alaattin Hamza Ok dk.66), Talha Özler (İsmail Güner dk.66), Turan Yılmaz, Gökhan Lale (Abdulcebrail Akbulut dk.50)


Yedekler: Osman Mert Göktepe, Rüstem Yiğit Yıkılmaz, Eren Kınalı, Berke Gürbüz, Muhammet Beşir


Teknik Direktör: Enver Bozbay


Goller: Tayfun Aydoğan (dk.9), Cem Ekinci (dk.37), Samed Ali Kaya (dk.68), Mehmet Yılmaz (dk.78) (Kocaelispor)


Sarı Kartlar: Yusuf Cihat Çelik (Kocaelispor), Murat Can Yıldız (Etimesgut Belediyespor)

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