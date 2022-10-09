TFF 2. Lig: Kocaelispor: 4 - Fethiyespor: 3

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Kocaelispor konuk ettiği Fethiyespor'u 4-3 mağlup etti.
Stat: Darıca 15 Temmuz
Hakemler: Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Metin Yalçın
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş (Mesut Can Tunalı dk.90+3 ?), Yusuf Cihat Çelik (Yalçın Kılınç dk. 87 ?), Okan Eken, Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Yiğitali Bayrak dk. 72), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya, Beykan Şimşek (Cem Ekinci dk. 72)
Fethiyespor: Murat Demir, Taha Can Velioğlu (Doğan Can Kılıç dk. 46), Şahan Akyüz, Rıdvan Türker, Selim Kayacı, Aykut Uluç (Mustafa Apardı dk. 76), Burak Başkaya, Oktay Balcı, Berkin Taşkın (Burak Özduman dk. 62), Selçuk Alibaz (Onur Taha Takır dk. 88 ?), Selçuk Hakalmaz
Goller: Samed Ali Kaya (dk. 2 ve 45+3), Okan Eken (dk.8), Tayfun Aydoğan (dk. 82) (Kocaelispor), Burak Başkaya (dk. 16 pen.), (dk. 28 pen.), Mustafa Apardı (dk. 85) (Fethiyespor)
Sarı kartlar: Atila Turan, Okan Eken (Kocaelispor), Rıdvan Türker, Selçuk Hakalmaz, Burak Başkaya (Fethiyespor)