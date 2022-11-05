TFF 2. Lig: Kocaelispor: 4 - Van Spor: 2

2 kazandı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Volkan Okur, Necmi Demir, Caner Eroğlu
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci (Beykan Şimşek dk. 66), Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 84 ?), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Mehmet Taş dk. 72 ?), Atila Turan, Mehmet Sak, Samed Ali Kaya (Hazarhan Karaca dk. 84 ?)
Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, Bedirhan Yıldız, Yiğitali Bayrak, Mesut Can Tunalı, Yiğit Canguru
Teknik Direktör: Fırat Gül
Van Spor FK: Haydar Yılmaz, Erkul Küçük, Miraç Acer, Alihan Kubalas, Uğur Can, Emrah Tacir (Furkan İnce dk. 89 ?), Muhammed Ali Doğan (Ömer Faruk Gümüş dk. 71), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 71), Muhsin Yıldırım (Umut Sözen dk. 46), Barış Sağır
Yedekler: Onur Tekin, Furkan Sakı, Eren Kiyağ, Yusuf Şengüler, Aras Aydın
Teknik Direktör: Ümit Bozkurt
Goller: Tayfun Aydoğan (dk.24 pen.), Cem Ekinci (dk.35), Samed Ali Kaya (dk.58), Beykan Şimşek (dk.85) (Kocaelispor), Muhammed Ali Doğan (dk.46), Barış Sağır (dk.87) (Van Spor)
Sarı kartlar: Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken, Merthan Caner Öztürk (Kocaelispor), Erkul Küçük, Alihan Kubalas (Van Spor)