İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 2. Lig: Kocaelispor: 4 - Van Spor: 2

2 kazandı.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Volkan Okur, Necmi Demir, Caner Eroğlu


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci (Beykan Şimşek dk. 66), Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken (Mertan Caner Öztürk dk. 84 ?), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Mehmet Taş dk. 72 ?), Atila Turan, Mehmet Sak, Samed Ali Kaya (Hazarhan Karaca dk. 84 ?)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Alpay Çelebi, Bedirhan Yıldız, Yiğitali Bayrak, Mesut Can Tunalı, Yiğit Canguru


Teknik Direktör: Fırat Gül


Van Spor FK: Haydar Yılmaz, Erkul Küçük, Miraç Acer, Alihan Kubalas, Uğur Can, Emrah Tacir (Furkan İnce dk. 89 ?), Muhammed Ali Doğan (Ömer Faruk Gümüş dk. 71), Uğur Adem Gezer, Hasan Bilal (Sabit Hakan Yılmaz dk. 71), Muhsin Yıldırım (Umut Sözen dk. 46), Barış Sağır


Yedekler: Onur Tekin, Furkan Sakı, Eren Kiyağ, Yusuf Şengüler, Aras Aydın


Teknik Direktör: Ümit Bozkurt


Goller: Tayfun Aydoğan (dk.24 pen.), Cem Ekinci (dk.35), Samed Ali Kaya (dk.58), Beykan Şimşek (dk.85) (Kocaelispor), Muhammed Ali Doğan (dk.46), Barış Sağır (dk.87) (Van Spor)


Sarı kartlar: Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken, Merthan Caner Öztürk (Kocaelispor), Erkul Küçük, Alihan Kubalas (Van Spor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.