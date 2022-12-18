TFF 2. Lig: Kocaelispor:2 - Ankara Demirspor:4

2 mağlup oldu.
Stat: Kocaeli Stadı
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kadir Beyaz, Zafer Gayretli
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Yalçın Kılınç, Diego Aleksis Özçakmak, Cem Ekinci (Mertan Caner Öztürk dk.84), Yusuf Cihat Çelik, Okan Eken, Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Beykan Şimşek dk.69), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya
Ankara Demirspor: Ömercan Avci, Hüseyin Eren Bektaş, Alperen Kuyubaşı, Abdullah Çelik, Harun Aydın, Mert Örnek (Taner Koç dk.90+5), Mervan Yusuf Yiğit (Nicklas Emre Alıcı dk.90+3), Burhan Arman (Serkan Sözmen dk.90+5), İrfan Akgün (Ahmet Sivri (dk.82), Kadir Taşoğlu, Ümit Yasin Arslan
Goller: Yalçın Kılınç (dk.39), Mehmet Yılmaz (dk.45+1) (Kocaelispor), Mert Örnek (dk.12), (dk.65), Abdullah Çelik (dk.68), Burhan Arman (dk.90+1) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Kubilay Yavuz, Tayfun Aydoğan, Atila Turan (Kocaelispor), İrfan Akgün (Ankara Demirspor)