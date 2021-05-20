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TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 0 - Hekimoğlu Trabzon: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final ilk maçında Kocaelispor, sahasında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Kocaeli Stadyumu


Hakemler: Bahattin Şimşek, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin


Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Batuhan Er (Yiğit dk. 87 ?), Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Benhur Keser, İrfan Başaran (Yılmaz Özeren dk. 77), Dilaver Güçlü (Mervan Yusuf Yiğit dk. 68), Mesut Özdemir (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 77)


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Hekimoğlu Trabzon: Abdüllaziz Demircan, Uğur Kuru, Samet Yalçın, Musa Aktaş (Mehmet Ak dk. 90 ?), Halil Tuna (Serkan dk. 81 ?), Ali Aytemur, Yasin Palaz, Bahadır Erol, Özkan Yıldırım (Miraç dk. 87 ?), Oğuz Kocabal, Batuhan Karadeniz (Mücahit dk. 81)


Teknik Direktör: Bayram Toysal


Sarı kartlar: Halil İbrahim Tuna, Oğuz Kocabal (Hekimoğlu Trabzon)

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