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TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 - Ankara Demirspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup Play-Off rövanş maçında Ankara Demirspor'u ağırlayan Kocaelispor karşılaşmayı 3-0 kazanarak grup finaline adını yazdırdı. Kocaelispor finalde Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaşacak



Stat: Kocaeli Stadyumu


Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut


Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Batuhan Er (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 81 ?), Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Benhur Keser, İrfan Başaran (Yiğitali Bayrak dk. 69), Mesut Özdemir, Burak Süleyman (Dilaver Güçlü dk. 74)


Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay


Ankara Demirspor: Fatih Gülmez, Hüseyin Güngör (Rahmi Can Karadaş dk. 76), Kamil İçer, Hasan Küçcük (Hakan Turan dk. 76), Mustafa Kayabaşı (Sergen Yakupçebioğlu dk. 81 ?), Serdar Eylik, Harun Aydın, Ahmet Devret, Taner Koç, Turan Yılmaz, İlker Avşar (Ahmet Sivri dk. 69)


Teknik Direktör: Bülent Akan


Goller: Batuhan Er (dk. 59), Dilaver Güçlü (dk. 76 ve 84) (Kocaelispor)


Sarı Kartlar: Burak Süleyman, Benhur Keser (Kocaelispor), Harun Aydın, Hasan Küçcük (Ankara Demirspor)

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