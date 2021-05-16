TFF 2. Lig Play-Off: Kocaelispor: 3 - Ankara Demirspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup Play-Off rövanş maçında Ankara Demirspor'u ağırlayan Kocaelispor karşılaşmayı 3-0 kazanarak grup finaline adını yazdırdı. Kocaelispor finalde Hekimoğlu Trabzonspor ile karşılaşacak
Stat: Kocaeli Stadyumu
Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Mert Bulut
Kocaelispor: Bayram Olgun, Musa Nizam, Batuhan Er (Mustafa Tahir Babaoğlu dk. 81 ?), Murat Cem Akpınar, Semih Karadeniz, Gökhan Meral, Numan Çürüksu, Benhur Keser, İrfan Başaran (Yiğitali Bayrak dk. 69), Mesut Özdemir, Burak Süleyman (Dilaver Güçlü dk. 74)
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Ankara Demirspor: Fatih Gülmez, Hüseyin Güngör (Rahmi Can Karadaş dk. 76), Kamil İçer, Hasan Küçcük (Hakan Turan dk. 76), Mustafa Kayabaşı (Sergen Yakupçebioğlu dk. 81 ?), Serdar Eylik, Harun Aydın, Ahmet Devret, Taner Koç, Turan Yılmaz, İlker Avşar (Ahmet Sivri dk. 69)
Teknik Direktör: Bülent Akan
Goller: Batuhan Er (dk. 59), Dilaver Güçlü (dk. 76 ve 84) (Kocaelispor)
Sarı Kartlar: Burak Süleyman, Benhur Keser (Kocaelispor), Harun Aydın, Hasan Küçcük (Ankara Demirspor)