TFF 2. Lig'e yükselen Belediye Derincespor'da şampiyonluk kutlamaları yarın

Lig'in yeni ekibi Belediye Derincespor, şampiyonluk kutlamalarını yarın gerçekleştirecek.

TFF 3. Lig Play-Off finalinde rakibi 52 Orduspor FK'yı penaltılarda 6-5 devirerek Lig'e yükselen Belediye Derincespor'da yarın şampiyonluk kutlamaları yapılacak. Derince Kent Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalar saat 19.00'da başlayacak. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, "2022-2023 sezonunda TFF 3. Lig Play-Off Şampiyonu olan ve Lig'e yükselen Belediye Derincespor'umuzun şampiyonluk kutlaması 19 Haziran Pazartesi 19.00 'da Derince Kent Meydanında yapılacaktır. Tüm Belediye Derincespor'a gönül verenleri bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.