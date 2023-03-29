TFF 2.Lig: Kocaelispor: 1 - 1461 Trabzon: 1

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, 29. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Yunus Dursun, Ali Uğurtan Demirtaş, Ferdi Karadoruk

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Yusuf Cihat Çelik (İlyas Kubilay Yavuz dk. 65), Okan Eken, Tayfun Aydoğan, Mert Çölgeçen (Emre Nefiz dk. 81 ?), Atila Turan, Mehmet Yılmaz, Samed Ali Kaya (Cengizhan Akgün dk. 58), Beykan Şimşek (Cem Ekinci dk. 46)

1461 Trabzon: Özkan Karabulut, Onur Akdeniz, Tunahan Ergül, Batuhan Kör (Buğrahan Karslı dk. 90+5 ?), Özkan Yıldırım (Muammer Denizhan Taşkan dk. 61), Enes Karakuş (Önder Selimoğlu dk. 90+2 ?), Nafican Yardımcı, Kerem Baykuş (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 90+2 ?), Mert Özmen, Abdulkadir Korkut, Bahadır Erol (Arif Morkaya dk. 46)

Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 37 pen.) (Kocaelispor), Enes Karakuş (dk. 66) (1461 Trabzon)

Kırmızı kart: Mert Özmen (dk. 90+3) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Tayfun Aydoğan, Yusuf Cihat Çelik, Alihan Kubalas, Mehmet Yılmaz, Emre Nefiz (Kocaelispor), Kerem Baykuş (1461 Trabzon)