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TFF 2.Lig: Kocaelispor:1 - Diyarbekirspor:0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, 15. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Kocaeli


Hakemler: Alpaslan Şen, Sezgin Şahbaz, Giray Kara


Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alpay Çelebi, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Okan Eken (Mertan


Caner Öztürk dk.72), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Mesut Can Tunalı dk.72), Atila Turan, Mehmet Yılmaz (Mehmet Sak dk.72), Samed Ali Kaya (Cem Ekinci dk.82 ?), Beykan Şimşek (Bedirhan Yıldız dk.88 ?)


Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Hazarhan Karaca, Yiğitali Bayrak, Yiğit Canguru, Yusuf Efe Yaman


Teknik Direktör: Fırat Gül


Diyarbekir Spor A.Ş.: Kurtuluş Yurt, Baran Işık, Nuri Melih Mursal, Rıdvan Bingöl (Onat Kutay Kurt dk.56), Berkay Ceylan, Enes Subaşı, Seymen Yağmur (Emrullah Sayar dk.88 ?), İsa Baltacı, Ozan Karabacak (İlker Sayan dk.56), Şerif Doğan, Cihan Aydın (Muhammed Sarıkaya dk.90 ?)


Yedekler: Mücahit Çıra, Bilal Özer, Fatih Çiplak, Umut Can Kanber, Ömer Gül


Teknik Direktör: Zafer Şahin


Gol: Samed Ali Kaya (dk.6) (Kocaelispor)


Sarı Kart: Atila Turan (Kocaelispor)

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