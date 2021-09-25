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TFF 3. Lig: Belediye Derince: 1 - İçel İdmanyurdu: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin dördüncü haftasında konuk ettiği İçel İdmanyurdu Spor Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Derince Belediye Sentetik Çim


Hakemler: Serhad Ürkmez, Furkan Kocayıldız, Tahir Yalçın


Belediye Derincespor: Taha Ayan, Hasan Güleryüz, Efe Karaoğlu, Ufukcan Engin, Mehmet Tosun (Kadir Torbacı dk. 76), Melih İnan (Ahmet Hakan Demirli dk. 84 ?), İlker Can, Berkay Çakır, Muhammet Enes Yılmaz (Mert Somay dk. 84), Sercan Uslu, Sefa Durmuş (Uğurcan İkikardeş dk. 90 ?)


Teknik Direktör: Fatih Uygun


İçel İdmanyurdu SK: Sertaç Güzel, Burak Bilgen, Furkan Işıkdemir (Sidar Ceylan dk. 82), Muhammed Raşit Şahingöz, Sabit Hakan Yılmaz (Batuhan Ayvaz dk. 75), Furkan Güneş, Ömer Önder (Ömer Faruk Sezgin dk. 75), Erhan Karayer, Özkan Zileli, Murat Can Bölükbaşı (Serhat Tunç dk. 90 ?), Aslan Gök


Teknik Direktör: Cem Kavçak


Goller: Sefa Durmuş (dk. 70) (Belediye Derincespor), Murat Can Bölükbaşı (İçel İdmanyurdu)


Sarı Kartlar: Sefa Durmuş, Berkay Çakır (Belediye Derince), Burak Bilgen, Muhammed Raşit Şahingöz (İçel İY)

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