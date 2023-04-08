TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Belediye Kütahyaspor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 27. haftasında Belediye Derincespor sahasında Belediye Kütahyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Doğu Yılmaz, Yiğit Çam, Ali Rıza Öztürk
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Muhammet Fatih Yıldırım, Bertuğ Başdemir, Mehmet Tosun (Mustafa Demirel dk. 65), Uğurcan İkikardeş (Kubilay Serbest dk. 65), Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Alihan Bel dk. 79), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Ahmet Keleş, Uğurcan Bekçi (Eren Bayraktar dk. 89 ?)
Belediye Kütahyaspor: Hakan Sürmeli, Erdinç Çepoğlu, Muhammet Enes Gök (Berkant Şahin Kök dk. 46), Can Muhammet Vural (Ali Kemal Özkan dk. 69), Bilal Şeflek (Niyazi Çolak dk. 83 ?), Ekrem Çalışanlar, Talha Mayhoş (Erdem Dikbasan dk. 90 ?), Gökhan Payal, Eyüp Poyraz, Onur Şirin, Yusuf Atasoy
Yedekler: Alper Kağan Çakır, İbrahim Başer, Önder Akdağ
Teknik Direktör: Bekir Ozan Has
Sarı Kart: İlker Cihan (Belediye Derincespor), Gökhan Payal, Bilal Şeflek (Belediye Kütahyaspor)