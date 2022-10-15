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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Çatalcaspor: 3

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor 7. hafta karşılaşmasında Çatalcaspor'u konuk etti. Maç konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle bitti.



Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha


Hakemler: Abdullah Volkan Aydın, Selçuk Kaplani Muhammet Munir Dadı


Belediye Derincespor: İlker Günay, Berkay Çakır (Furkan Gedik dk. 78), Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk.46), Mehmet Tosun, Tufan Deniz Gelen, Sercan Uslu (Bertuğ Başdemir dk.46), Tamer Aşık (Tayfun Kırca dk.46), Uğurcan Bekçi


Çatalcaspor: Akın İsmail Köroğlu, Recep Akkemik, Doğancan Aynacı (İsmail Sevindi dk.65), Mehmet Can Hazırcı, Reha Kurt (Ufuk Birdal dk.84 ?), Yunus Emre Karaman, İsmet Yazgan (Furkan Orak dk.84 ?), Ertuğrul Usta, Tayfun Yanar, Buğra Civek (Selahattin Seyhun dk.62), Yusuf Turhan


Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Kadir Torbacı, Berkay Çakır, Bertuğ Başdemir (Belediye Derincespor), Ertuğrul Usta, Tayfun Yanar, İsmet Yazgan, Yusuf Turhan, Reha Kurt, Selahattin Seyhun (Çatalcaspor)


Goller: Reha Kurt (dk.26), Doğancan Aynacı (dk.29), Recep Akkemik (dk.48) (Çatalcaspor)

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