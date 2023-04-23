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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Edirnespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 30. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Edirnespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Derince Belediyespor


Hakemler: Erdal Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Ogün Keleş


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Muhammet Fatih Yıldırım, Bertuğ Başdemir, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Okan Baydemir dk. 60), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Ahmet Keleş, Kubilay Serbest (Eren Bayraktar dk. 80 ?), Mustafa Demirel (Mehmet Tosun dk. 36), Uğurcan Bekçi (Uğurcan İkikardeş dk. 60)


Edirnespor: Yunus Emre Kırdal, İhsan Uğur Göktaş, Gencay Erten, Engin Berk Nebioğlu, Alperen Doğan (Erkan Şentürk dk. 80 ?), Enes Subaşı (Mustafa Can Karagöz dk. 27), İsmail Karakaş, Emirhan Tak, Ataberk Gök, Fırat Aras (Emre Gürsel Hürcan dk. 61), Murat Torun (Atakan Serin dk. 80 ?)


Sarı kartlar: Abdulkerim Canlı, Muhammet Fatih Yıldırım (Belediye Derincespor), İsmail Karakaş, Alperen Doğan, Erkan Şentürk (Edirnespor)

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