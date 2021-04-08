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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Edirnespor: 1

0 mağlup oldu.




Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu


Hakemler: Uğurcan Gökler, Aydın Karsavuran, Sinan Günaydın


Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Bertuğ Başdemir (Rıdvan Aykan dk. 46), Koray Baykara (Melih İnan dk. 84 ?), Ramazan Özkabak (Mehmet Bağlı dk. 46), Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz, Sinan Morgil, Mehmet Tosun, Sefa Durmuş (Tayfur Emre Yılmaz dk. 69), Tayfun Kırca


Teknik Direktör: Fatih Uygun


Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: Yusuf Karagöz, Alperen Kuyubaşı, Anıl Yıldırım, Oğuzhan Kandemir, Ahmet Baykal, Harun Özcan, Mazlum Demir, Hasan Gündoğdu (Koray Kurt dk. 85 ?), Ferdi Konak, Cihad Ateş (Uğur Adem Gezer dk. 77), Enes Çeliksu (Uğur Erk dk. 90+3 ?)


Teknik Direktör: Cahit Erçevik


Gol: Ferdi Konak (dk. 79) (Edirnespor)


Sarı Kartlar: Sinan Morgil (Belediye Derincespor), Harun Özcan, Ferdi Konak, Yusuf Karagöz (Edirnespor)

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