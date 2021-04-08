TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Edirnespor: 1

0 mağlup oldu.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadyumu
Hakemler: Uğurcan Gökler, Aydın Karsavuran, Sinan Günaydın
Belediye Derincespor: Yunus Emre Genç, Sercan Uslu, Bertuğ Başdemir (Rıdvan Aykan dk. 46), Koray Baykara (Melih İnan dk. 84 ?), Ramazan Özkabak (Mehmet Bağlı dk. 46), Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz, Sinan Morgil, Mehmet Tosun, Sefa Durmuş (Tayfur Emre Yılmaz dk. 69), Tayfun Kırca
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor: Yusuf Karagöz, Alperen Kuyubaşı, Anıl Yıldırım, Oğuzhan Kandemir, Ahmet Baykal, Harun Özcan, Mazlum Demir, Hasan Gündoğdu (Koray Kurt dk. 85 ?), Ferdi Konak, Cihad Ateş (Uğur Adem Gezer dk. 77), Enes Çeliksu (Uğur Erk dk. 90+3 ?)
Teknik Direktör: Cahit Erçevik
Gol: Ferdi Konak (dk. 79) (Edirnespor)
Sarı Kartlar: Sinan Morgil (Belediye Derincespor), Harun Özcan, Ferdi Konak, Yusuf Karagöz (Edirnespor)