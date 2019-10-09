TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Elazığ Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 2. Grup'un 7. haftasında Belediye Derincespor, sahasında Elazığ Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı
Stat: Derince
Hakemler: Burak Güner, Buğra Can Semercioğlu, Faruk Yağlı, Arif Subaşı
Belediye Derincespor: Sercan Uslu, Cihan Halil (Özkan Toprak dk. 62), Hakan Doğan (Zahid Aslan dk. 75), Yiğitali Bayrak, Melih İnan (Hamza Mutlu dk. 83 ?), Koray Baykara, Efe Karaoğlu, Sefa Tunç, Bahtiyar Yıldırım, Aykut Aslan, Enes Çetin
Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya, Burak Keskin, Can Öztürk (Samet Aydın 57), Hayrettin Cengiz, Nihat Apaydın, Gökhan Aydaş, Burak Altıngök, Ferhat Canlı, Tuncay Fındıkcı (Can Morgül dk. 41), Andaç Özlü (Cenk Cengiz dk. 83 ?), Burak Kavlak
Sarı kartlar: Efe Karaoğlu (Derince Belediyespor), Andaç Özlü, Can Morgül, Ferhat Canlı, Cenk Cengiz, Burak Kavlak (Elazığ Belediyespor)