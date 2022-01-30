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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Esenler Erokspor: 1

TFF 3.

Lig 3. Grup 20. haftada Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Belediye Derincespor


Hakemler: Ali Yılmaz, Soner Akgün, Mehmet Şenkaya


Belediye Derincespor: Taha Ayan, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (Barış Bozdilki dk. 81 ?), Uğurcan İkikardeş (Burak Evren dk. 66), Melih İnan (Ramazan Özkabak dk. 74), İlker Cihan, Tayfun Kırca (Berkay Çakır dk.46), Muhammed Enes Yılmaz (Mert Somay dk. 74), Sercan Uslu, Mesut Can Tunalı, Muhammet Fatih Yıldırım


Esenler Erokspor: Ercüment Kafkasyalı, Taygun Vurgun, Alper Karaman, Serhat Baştan (İlker Avşar dk. 75), Abuzer Gaffar Toplu (Ramazan Çevik dk. 90 ?), Hüseyin Afkan (Aziz Kızılgün dk. 62), Muharrem Öner, Yavuz Koç (Talha Özcan dk. 62), Kemal Can Aydemir, Aziz Aksoy, Burak Kavlak


Gol: Taygun Vurgun (dk. 79) (Esenler Erokspor)


Sarı Kartlar: Kadir Torbacı, Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Kemal Can Aydemir, Alper Karaman (Esenler Erokspor)

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