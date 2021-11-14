TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, ligin 12. haftasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı

Hakemler: Berkay Erdemir, Uğur Erdoğan, Mustafa Burak Dilipaklı

Belediye Derincespor: Taha Ayhan, Bertuğ Başdemir, Efe Karaoğlu, Uğurcan İkikardeş (Ramazan Özkabak dk. 72 ), Mehmet Tosun (Sercan Uslu dk. 84 ?), Melih İnan, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Muhammed Enes Yılmaz, Mesut Can Tunalı (Kadir Torbacı dk. 84 ?), Muhammet Fatih Yıldırım

Teknik Direktör: Murat Parlak

Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir, İsa Baltacı (Fahri Utku Öçalmaz dk. 90 ?), Fikret Sevilgen, Halil Yılmaz (Batuhan Türk dk. 88 ?), Barış Şen (Doğacan Diker dk. 75), Emre Aydın (Emre Karadağ dk. 90 ?), Umut Dilek, Abdurrahman Ayhanoğlu, Ahmet Mümin Papaker, Fevzi Özkan (Kağan Topçu dk.88), Emre Yıldırım

Teknik Sorumlu: Hüseyin Dağ

Sarı kartlar: Bertuğ Başdemir, Muhammet Fatih Yıldırım (Belediye Derincespor), Umut Dilek, Doğacan Diker, Fikret Sevilgen (Karbel Karaköprü Belediyespor)