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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, ligin 12. haftasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim Stadı


Hakemler: Berkay Erdemir, Uğur Erdoğan, Mustafa Burak Dilipaklı


Belediye Derincespor: Taha Ayhan, Bertuğ Başdemir, Efe Karaoğlu, Uğurcan İkikardeş (Ramazan Özkabak dk. 72 ), Mehmet Tosun (Sercan Uslu dk. 84 ?), Melih İnan, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Muhammed Enes Yılmaz, Mesut Can Tunalı (Kadir Torbacı dk. 84 ?), Muhammet Fatih Yıldırım


Teknik Direktör: Murat Parlak


Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir, İsa Baltacı (Fahri Utku Öçalmaz dk. 90 ?), Fikret Sevilgen, Halil Yılmaz (Batuhan Türk dk. 88 ?), Barış Şen (Doğacan Diker dk. 75), Emre Aydın (Emre Karadağ dk. 90 ?), Umut Dilek, Abdurrahman Ayhanoğlu, Ahmet Mümin Papaker, Fevzi Özkan (Kağan Topçu dk.88), Emre Yıldırım


Teknik Sorumlu: Hüseyin Dağ


Sarı kartlar: Bertuğ Başdemir, Muhammet Fatih Yıldırım (Belediye Derincespor), Umut Dilek, Doğacan Diker, Fikret Sevilgen (Karbel Karaköprü Belediyespor)

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