TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 0 - Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: 0

TFF 3.
Lig 3.Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin 2. haftasında sahasında ağırladığı Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Belediye Derince Sentetik Saha Çim
Hakemler: Neslihan Muratdağı, Cemal Can Çakır, Sedef Aktan
Belediye Derincespor: Taha Ayan, Hasan Güleryüz, Efe Karaoğlu, Berkay Çakır, Melih Alcu, Sercan Uslu, Kadir Torbacı, Mehmet Tosun (Ufukcan Engin dk. 83 ?), Sefa Durmuş (Uğurcan İkikardeş dk. 83 ?), Melih İnan (Ahmet Hakan Demirli dk. 64), Muhammed Enes Yılmaz (Mert Somay dk. 77)
Teknik Direktör: Fatih Uygun
Kırıkkale Büyük Anadolu Spor: İlker Günay, Yunus Emre Çabuker, Mehmet Albayrak, Doğukan Subaşı, Onur Çakmakcı, Buğra Şahiner, Emrah Sürücü (Serkan Güler dk. 89 ?), Yasin Reis (Batuhan Kazancı dk. 89 ?), Seyit Mehmet Söğüt (Osman Emirkan Demir dk. 78), Uğur Ayhan (Ensar Eyüp Bayır dk. 89 ?), Ali Özgür Basa (Furkan Külekçi dk. 66)
Teknik Direktör: Kemal Dulda
Sarı Kartlar: Muhammed Enes Yılmaz, Hasan Güleryüz, Melih İnan, Mehmet Tosun, Berkay Çakır (Derince), Mehmet Albayrak, Ali Özgür Basa, Uğur Ayhan, Osman Emirkan Demir (Kırıkkale)