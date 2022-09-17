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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - 1954 Kelkit Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup'un 3. haftasında Belediye Derincespor sezonun üçüncü haftasında Gümüşhane ekibi 1954 Kelkit Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha


Hakemler: Erdem Temel, Harun Öztekin, Fatih Deveci


Belediye Derincespor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (Furkan Gedik dk. 78), Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk. 68), İsa Nalbant (Uğurcan Bekçi dk. 46), Mehmet Tosun (Hakan Can Çimen dk. 88 ?), Tufan Deniz Gelen, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Sercan Uslu (Bertuğ Başdemir dk. 46)


1954 Kelkit Belediyespor: Ogün Samet Nuhoğlu, Köksal Ayaydın, Oğuzhan Yıldırım, Alparslan Fidan (Mertkan Cengiz dk. 88 ?), Ali Kaan Şahanbaz (Onur Demir dk.55, Serhat Tunç dk. 70), Enescan Özdemir, Berşan Yavuzay, Ramazan Erarslan, Halil İbrahim Keleş, Bedirhan Salih, Hüseyin Yıldız


Goller: Mehmet Tosun (dk. 69) (Belediye Derincespor), Köksal Ayaydın (dk.21) (Kelkit Belediyespor)


Kırmızı kart: Oğuzhan Yıldırım (dk. 59) (Kelkit Belediyespor)


Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Muhammet Fatih Yıldırım, İlker Cihan (Belediye Derincespor), Köksal Ayaydın, Hüseyin Yıldız, Ogün Samet Nuhoğlu (Kelkit Belediyespor)

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