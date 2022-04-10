TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Çankaya FK: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Belediye Derincespor 30. hafta karşılaşmasında Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Burak Yücetağ, Mehmet Saldıraner, Mehmet Ali Çetin
Belediye Derincespor: Taha Ayan, Efe Karaoğlu, Uğurcan İkikardeş (Ramazan Özkabak dk. 76), Mehmet Tosun (Kadir Torbacı dk. 79), Melih İnan (Mert Somay dk. 79), İlker Cihan, Berkay Çakır, Muhammed Enes Yılmaz (Kemal Kazan dk. 90+2 ?), Sercan Uslu, Mesut Can Tunalı, Muhammet Fatih Yıldırım
Çankaya Futbol Kulübü: Hüseyin Genç, Yusuf Orhan, Rahmi Muhammet Akyazı, Görkem Can Güner, Emir Kaan Erik (İbrahim Mirza Aral dk. 68), Haydar Deniz, Süleyman Olgun, Bilal Ceylan, Bilal Budak (Yasin Başaytaç dk. 68), Adnan Emir Koldere (Ömer Faruk Demirel dk. 90 ?), Enis Durak
Gol: Efe Karaoğlu (dk. 48) (Belediye Derincespor)
Sarı Kartlar: Mesut Can Tunalı (Belediye Derincespor), Haydar Deniz, Rahmi Muhammet Akyazı Adnan Demir Koldere (Çankaya FK)