TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Edirnespor: 0

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, 18. haftada konuk ettiği Edirnespor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Belediye Derincespor

Hakemler: Serkan Gürbüz, Yusuf Şimşek, Abdullah Polat

Belediye Derincespor: Taha Ayan, Bertuğ Başdemir (Barış Bozdilki dk. 62), Efe Karaoğlu, Melih İnan (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 90 ?), İlker Cihan, Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk. 62), Tayfun Kırca, Berkay Çakır, Muhammed Enes Yılmaz (Mert Somay dk. 74), Sercan Uslu, Mesut Can Tunalı

Edirnespor: Ramazan Evren Üstündağ, Kaan Dorak, Gencay Erten, Sertaç Gökaltın (Güney Gençel dk. 78), Uğur Erk, Gökay Eser (Çağlar Özel dk. 72), Barış Dillioğlu, Furkan Sakı, Önder Akdağ (Erkan Şentürk dk. 72), Engin Berk Nebioğlu, Emrah Bedir (Atakan Serin dk. 78)

Gol: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 64) (Belediye Derincespor)

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, Ramazan Özkabak (Belediye Derincespor), Erkan Şentürk, Furkan Sakı (Edirnespor)