TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Fethiyespor: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup 34. hafta maçında play-off umuduyla çıkan Belediye Derincespor, Fethiyespor'u ağırladı. İlk yarısı golsüz geçen karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı. Bu sonuçla Belediye Derincespor play-off'a kalamadı.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim
Hakemler: Aytaç Geçgel, Berkay Salman, Ali Gün
Belediye Derincespor: Taha Ayan, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı (Abdulkadir Sönmez dk.78 ?), Uğurcan İkikardeş (Bertuğ Başdemir dk.84 ?), Melih İnan, İlker Cihan, Barış Bozdilki (Mert Somay dk.84 ?), Tayfun Kırca, Berkay Çakır, Muhammed Enes Yılmaz, Mesut Can Tunalı
Fethiyespor: Enes Fidayeo, Şahan Akyüz, Ali Han Tunçer, Serdar Ümit Deniz, Özgür Çelik, Mehmet Sacit Yolcu, Umut Kaya (Talha Mayhoş dk.66 ?), Nurettin Çakır, Onur Öztonga, Kadir Kurt, İbrahim Koca (Cihad Ateş dk.75 ?)
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 86) (Belediye Derincespor), Talha Mayhoş (dk. 89) (Fethiyespor)