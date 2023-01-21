TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Karşıyaka: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'un 19. hafta mücadelesinde Belediye Derincespor, konuk ettiği Karşıyaka ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Sezer Yalçın, Caner Kurt, Coşkun Yalçın
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır (Ahmet Keleş dk. 74), Muhammet Fatih Yıldırım, Bertuğ Başdemir, Mehmet Tosun (Hasan Bekil dk. 84 ?), Uğurcan İkikardeş, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Tamer Aşık dk. 84 ?), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Kubilay Serbest (Ümitcan Ekşi dk.90+4 ?)
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu, Cenk Özbey, Onur Kolay, Fatih Taşdelen (Burak Başkaya dk.70), Emre Gemici, Yılmaz Ceylan, Metin Peker, Ali Say (Namık Barış Çelik dk. 84 ?), Ertuğrul Sancaktutan, Fatih Ergen, Özgür Güler
Yedekler: Enes Kalyoncu, Aykut Çolakoğlu, Caner Cengiz, Ahmet Batuhan Akyüz, Mustafa Durgun
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Goller: Mehmet Tosun (dk. 28) (Belediye Derincespor), Yılmaz Ceylan (dk. 2) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Ertuğrul Sancaktutan (Karşıyaka)