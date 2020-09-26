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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Manisaspor: 0

0 mağlup etti.



Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim


Hakemler: Burak Demirkıran, Boran Turhan, Selçuk Gökgöz


Belediye Derincespor: Nuhbey Bülbül, Sercan Uslu, Arda Kürşat Kaya (Mesut Can Tunalı dk. 90 ?), Bertuğ Başdemir (Süleyman Yıldırım dk. 89 ?), Koray Baykara, Gökhan Günel, Ramazan Özkabak, Mehmet Bağlı, Efe Karaoğlu, Tayfur Emre Yılmaz, Sinan Morgil (Muhammed Enes Yılmaz dk. 81 ?)


Manisaspor: Kubilay İsmail Zihni, Yusuf Tekin, Muammer Umut Kezgin, Anıl Bozkurt (Eray Göl dk. 89), Vahap Aydemir, Muhammed Furkan Kaplan, Cevdet Enes Varbil, Atakan Cidam, Bilal Budak, Emir Tahir Koşan, Gökhan Yılmaz (Aykut Yüce dk. 76)


Gol: Muammer Umut Kezgin (dk. 57 k.k.) (Manisaspor)


Sarı Kartlar: Muammer Umut Kezgin, Yusuf Tekin (Manisaspor)

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