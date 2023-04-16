TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta play-off hattını yakından ilgilendiren 29. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, Nevşehir Belediyespor'u 90+8. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Metin Ateş, Turgut Evran, Furkan Kocayıldız
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Muhammet Fatih Yıldırım (Berkay Çakır dk. 38), Bertuğ Başdemir, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Uğurcan İkikardeş dk. 62), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Ahmet Keleş, Kubilay Serbest (Eren Bayraktar dk. 87 ?), Mustafa Demirel (Mehmet Tosun dk. 62), Uğurcan Bekçi (Okan Baydemir dk. 87 ?)
Nevşehir Belediyespor: Şener Özcan, Erdi Kasapoğlu, Orhan Evci, Gökay İravul (Murat Kayalı dk. 77), Özgür Can Özcan (Ali Kılıç dk. 87 ?), Ali Kuçik (Batuhan Nihat Ulutaş dk. 77), Baran Sarka (İbrahim Topaloğlu dk. 90+1 ?), Hüseyin Civelek, Ömer Yıldırım, Onur Öztonga, Dilaver Güçlü (Halil İbrahim Pekşen dk. 87 ?)
Goller: Berkay Çakır (dk. 90+8) (Belediye Derincespor)
Sarı kartlar: Onur Öztonga, Ali Kuçik, Batuhan Nihat Ulutaş (Nevşehir Belediyespor)