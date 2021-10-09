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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 1 - Ofspor: 0

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor ligin altıncı haftasında konuk ettiği Ofspor'u İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmada 1-0 mağlup etti.



Stat: Derince Belediye Sentetik Çim


Hakemler: Erdoğan Özkaya, Fetdah Yiğit, Burak Özer


Belediye Derincespor: Taha Ayan, Bertuğ Başdemir (Ufukcan Engin dk. 70), Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Mehmet Tosun (Sefa Durmuş dk. 70), Melih İnan, Mert Somay (Muhammet Enes Yılmaz dk. 61), İlker Cihan, Ramazan Özkabak (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 82 ?), Tayfun Kırca, Berkay Çakır


Teknik Direktör: Murat Parlak


Ofspor: Mızhat Burak Sarı, Buğrahan Karslı, Onur Paksoy, Gökdeniz Gür (Emre Turan dk. 62), Miraç Türkyılmaz, İbrahim Kaya (Vedat Erçin dk. 76), Muhammet Emre Kalkan (Bora Ulu dk. 81 ?), Adnan Gülen (Oktay Bala dk. 62), Fatih Mert Çırtlık (Batuhan Calap dk. 76), Temel Taşkın, Serkan Gürses


Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz


Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 80) (Belediye Derincespor)


Sarı Kartlar: Efe Karaoğlu, Ramazan Özkabak (Belediye Derincespor), Serkan Gürses, Emre Turan (Ofspor)

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