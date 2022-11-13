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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 - Elazığspor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, 11. hafta hafta karşılaşmasında Elazığspor'u konuk etti. Derincespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Stat: Derince Belediyespor


Hakemler: Berkay Erdemir, Mustafa Güçer, Fırat Olgun


Belediye Derincespor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk. 73), Bertuğ Başdemir (Berkay Çakır dk. 87 ?), Mehmet Tosun (Furkan Gedik dk. 56), Tufan Deniz Gelen, İlker Cihan, Tayfun Kırca, Sercan Uslu, Uğurcan Bekçi (Fatih Cin dk. 87 ?)


Elazığspor: Hakan Canbazoğlu, Hasan Ekici, Hakkı İsmet Şimşek, Mesut Saray, Salih Polatdemir (Zeki Korkmaz dk. 58), Fırat Ergün (İzzet Topatar dk. 73), Eray Berk Yıldız (Ahmet Ormanoğlu dk. 73), Yağızcan Erdem (Cafer Tosun dk. 81 ?), Ömer Faruk Sezgin, Emre Akgün, Muhammet Ensar Çavuşoğlu


Goller: Ramazan Özkabak (dk. 36), Muhammet Fatih Yıldırım (dk. 60) (Belediye Derincespor)


Kırmızı kart: Cafer Tosun (dk. 90+2) (Elazığspor)


Sarı kartlar: Bertuğ Başdemir, Mehmet Tosun (Belediye Derincespor), Yağızcan Erdem, Zeki Korkmaz, Hakkı İsmet Şimşek (Elazığspor)

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