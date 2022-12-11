TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 2 - Hacettepe 1945: 1

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, 16. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Stat: Derince Belediyespor

Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, Ahmet Deveci, Ahmet Fındık

Belediye Derincespor: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Bertuğ Başdemir, Uğurcan İkikardeş (Ümitcan Ekşi dk. 90 ?), Furkan Gedik (Denizalp Özdemir dk. 90 ?), İlker Cihan, Tayfun Kırca, Sercan Uslu, Fatih Cin (Tamer Aşık dk. 64), Hasan Bekil (Berkay Çakır dk. 78)

Hacettepe 1945 Spor Kulübü: Gökhan Köstereli, Ali Eren Karadağ, Efe Can Çölbekler (Güney Tutcuoğlu dk. 76), Alperen Doğan, Tuncay Fındıkçı (Tunahan Akpınar dk. 90 ?), Fatih Karslı (Hakan Bozkurt dk. 64), Atilla Aybars Garhan, Batuhan Tekin, Gürkan Alver, Bayram Can Alyurt, Furkan Ünsal (Emre Can Dönmez dk. 64)

Goller: Uğurcan İkikardeş (dk. 14), Furkan Gedik (dk. 56) (Belediye Derincespor), Atilla Aybars Garhan (dk. 47) (Hacettepe)

Sarı kartlar: Efe Karaoğlu, İlker Cihan (Belediye Derincespor), Tuncay Fındıkçı (Hacettepe)