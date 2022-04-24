TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Ağrı 1970 Spor: 2

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Belediye Derincespor 32. hafta karşılaşmasında Ağrı 1970 Spor'u ağırladı. Ev sahibi takım mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı.
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Burak Kaplan, Berkay Salman, Ali Gün
Belediye Derincespor: Taha Ayan, Efe Karaoğlu, Uğurcan İkikardeş (Tayfun Kırca dk. 78), Mehmet Tosun (Bertuğ Başdemir dk. 86 ?), Melih İnan (Kadir Torbacı dk. 86 ?), İlker Cihan, Berkay Çakır, Muhammed Enes Yılmaz, Sercan Uslu, Mesut Can Tunalı (Kemal Kazan dk. 90 ?), Muhammet Fatih Yıldırım
Teknik Sorumlu: Nuri İlkel Kıldır
Ağrı 1970 Spor: Sefa Mücahid Çirişoğlu, Can Morgül, Önder Selimoğlu, Oğulcan Enes Demiroğlu, Ali Özdemir (Bünyamin Başar dk. 64), Kaan Yılmaz, Seyit Gazanfer, Muhammet Serdar Yazıcı, Oğuzhan Malcı, Eren Yeşil (Serhat Tarhan dk. 80 ?), Barış Kılıç (Mehmet Berke Yanmaz dk. 64 ?)
Teknik Direktör: Turgay Karatekin
Goller: Muhammed Enes Yılmaz (dk. 37), Melih İnan (dk. 58) (Belediye Derincespor), Önder Selimoğlu (dk. 18) (dk. 51 kk. ve dk. 61 pen.) (Ağrı 1970 Spor)
Sarı kartlar: Sercan Uslu, Berkay Çakır, Taha Ayan (Belediye Derincespor), Önder Selimoğlu, Kaan Yılmaz, Bünyamin Başar (Ağrı 1970 Spor)