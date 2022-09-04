TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Eskişehirspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'un ilk haftasında Belediye Derincespor Eskişehirspor'u 3-2 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha
Hakemler: Levent Buğra Vartemel, Berkay Salman, Uğur Aydoğdu
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Muhammet Fatih Yıldırım, Efe Karaoğlu, Kadir Torbacı, Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk. 75), Bertuğ Başdemir (Furkan Gedik dk. 75), İsa Nalbant (Uğurcan Bekçi dk. 46), Mehmet Tosun (Berkay Çakır dk. 90 ?), Tufan Deniz Gelen, İlker Cihan, Tayfun Kırca
Eskişehirspor: Efehan Kaptan, Muhammet Yahya Akbulut, Arda Okumuş, Kaan Gaman, Onur Bayramoğlu (Sezgin Çolpan dk. 73), Onur Arı, Utku Kızılkaya, Metehan Toprak (Ömer Faruk Söyler dk. 82 ?), Eray Ertorun (Tolga Yakut dk. 46), Berkay Tanır (Göktuğ Kaan Ünüvar dk. 75), Bartu Göçmen
Goller: Mehmet Tosun (dk. 44), Uğurcan Bekçi (dk. 46), Gurkan Gedik (dk. 89) (Belediye Derincespor), Berkay Tanır (dk. 18), Onur Arı (dk. 70) (Eskişehirspor)
Kırmızı Kart: Muhammet Yahya Akbulut (dk. 68) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Mehmet Tosun, Tufan Deniz Gelen, Efe Karaoğlu, Tayfun Kırca, Uğurcan İkikardeş (Belediye Derincespor), Bartu Göçmen, Berkay Tanır, Onur Bayramoğlu, Onur Arı (Eskişehirspor)