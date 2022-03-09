TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta play-off mücadelesi veren Belediye Derincespor, 26. hafta karşılaşmasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti
Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Halil Erdoğan, Mustafa Burak Dilitatlı, Gökhan Salduz
Belediye Derincespor: Taha Ayan, Efe Karaoğlu, Mehmet Tosun (Kadir Torbacı dk. 73), Melih İnan, İlker Cihan, Ramazan Özkabak (Uğurcan İkikardeş dk. 60), Tayfun Kırca, Muhammed Enes Yılmaz (Mert Somay dk. 73), Sercan Uslu (Abdulkadir Sönmez dk. 87), Mesut Can Tunalı 8 Barış Bozdilki dk. 87), Muhammet Fatih Yıldırım
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer, Burak Koyuncu (Tekin Adar dk. 69), Nasrullah Dedemen, Osman Can Kömürcü (Berkant Taşkıran dk. 46), Yusuf Yağmur, Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan Samet Acar (Kaan Öztürk dk. 69), Oktay Pop (Halil İbrahim Boşnak dk. 83), Sancar Yıldırım, Raif Gündoğdu, Mustafa Aydoğdu
Sarı Kartlar: Sercan Uslu, İlker Cihan, Mesut Can Tunalı, Taha Ayan (Belediye Derincespor), Sancar Yıldırım, Abdurrahman İlkyaz (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Goller: Sercan Uslu (dk. 14 ve 30), Mert Somay (dk. 90+3) (Belediye Derincespor)