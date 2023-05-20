TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, sezonun son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Samet Özkul

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır, Muhammet Fatih Yıldırım, Mehmet Tosun (Eren Bayraktar dk.73), Uğurcan İkikardeş, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Erdi Can Şehit dk. 85 ?), İlker Cihan, Tayfun Kırca (Tarık Mayhoş dk. 85 ?), Ahmet Keleş, Uğurcan Bekçi (Alihan Bel dk. 63 (Okan Baydemir dk. 85 ?))

Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Selim Şahin (Mücahit Çakır dk. 16), Burak Büyükkaya (Emirhan Korkmaz dk. 39), Muhammet Raşit Şahingöz, Fatih Dalgıç, Samet Eker (Muhammed Öztürk dk. 46), Yavuz Koç (Kemal Sabri Bayraktar dk. 73), Mustafa Apardı (İbrahim Halil Talay dk. 46), Halil Yılmaz, Emre Yıldırım, İsa Baltacı

Goller: Mehmet Tosun (dk. 37), Alihan Bel (dk. 76), Uğurcan İkikardeş (dk. 80) (Belediye Derincespor)

Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Uğurcan İkikardeş (Belediye Derincespor) Halil Yılmaz, Kemal Sabri Bayraktar (Karbel Karaköprü Belediyespor)