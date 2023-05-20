İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta mücadele eden Belediye Derincespor, sezonun son hafta karşılaşmasında konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Stat: Derince Belediyespor Doğal Çim Saha


Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Muhammet Ali Doğan, Samet Özkul


Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır, Muhammet Fatih Yıldırım, Mehmet Tosun (Eren Bayraktar dk.73), Uğurcan İkikardeş, Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Erdi Can Şehit dk. 85 ?), İlker Cihan, Tayfun Kırca (Tarık Mayhoş dk. 85 ?), Ahmet Keleş, Uğurcan Bekçi (Alihan Bel dk. 63 (Okan Baydemir dk. 85 ?))


Karbel Karaköprü Belediyespor: Berat Çelebi, Selim Şahin (Mücahit Çakır dk. 16), Burak Büyükkaya (Emirhan Korkmaz dk. 39), Muhammet Raşit Şahingöz, Fatih Dalgıç, Samet Eker (Muhammed Öztürk dk. 46), Yavuz Koç (Kemal Sabri Bayraktar dk. 73), Mustafa Apardı (İbrahim Halil Talay dk. 46), Halil Yılmaz, Emre Yıldırım, İsa Baltacı


Goller: Mehmet Tosun (dk. 37), Alihan Bel (dk. 76), Uğurcan İkikardeş (dk. 80) (Belediye Derincespor)


Sarı Kartlar: Mehmet Tosun, Uğurcan İkikardeş (Belediye Derincespor) Halil Yılmaz, Kemal Sabri Bayraktar (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.