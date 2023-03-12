TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 5- Ağrı 1970 Spor: 0

TFF 3.
Lig 1. Grup 23. hafta karşılaşmasında Belediye Derincespor, konuk ettiği BC Group Ağrı 1970 Spor'u 5-0 mağlup etti.
Stat: Derince Belediyespor
Hakemler: Melih Kurt, Yakup Bulut, Volkan Kaan Topal
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Berkay Çakır, Muhammet Fatih Yıldırım, Bertuğ Başdemir (Ümitcan Ekşi dk. 65), Uğurcan İkikardeş (Uğur Daşdemir dk. 80 ?), Abdulkerim Canlı, Furkan Gedik (Uğurcan Bekçi dk. 65), İlker Cihan, Tayfun Kırca (Fatih Cin dk. 80 ?), Ahmet Keleş, Kubilay Serbest (Eren Bayraktar dk. 65 ?)
Yedekler: Furkan Yardım, Tamer Aşık
Teknik Direktör: Özgür Çetiner
Ağrı 1970 Spor: Suphi Dağ, Kuban Altunbudak (Ahmet Emre Kartal dk. 28), Emre Yaşar, Muhammet Mustafa Gundak (Ahmet Kutlu dk. 46), Muhammed Burak Taşdemir, Muhammet Yılmaz (Rıdvan Çelik dk. 61), Taner Yıldız, Bilal Gücüyetmez (Bekir Yücedağ dk. 61), Eren Yeşil (Yasin Uzunoğlu dk. 46), Anıl Çıracı, Aytaç Öden
Yedekler: Göktan Cörüt, Muhammet Emin Yavaş
Teknik Direktör: Polat Çetin
Goller: Furkan Gedik (dk. 31, 44 ve 47), Tayfun Kırca (dk. 42), Bertuğ Başdemir (dk. 56) (Belediye Derincespor)
Sarı Kart: Abdulkerim Canlı, Ahmet Keleş (Belediye Derincespor), Yasin Uzunoğlu, Ahmet Kutlu (Ağrı 1970 Spor)