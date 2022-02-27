TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 5 - Kardemir Karabükspor:1

TFF 3.
Lig 3. Grup 24. haftasında Belediye Derincespor sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Belediye Derincespor Doğal Çim
Hakemler: Tolga Sancak, Mürvet Yavuztürk, Emre Aslan
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Hasan Genç, Efe Karaoğlu, Mehmet Tosun (Abdulkadir Sönmez dk. 73), Melih İnan, Melih Alcu, Mert Somay (Muhammed Enes Yılmaz dk. 81 ?), Ramazan Özkabak, Barış Bozdilki (Burak Evren dk. 67), Tayfun Kırca (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 67), Sercan Uslu (Kemal Kazan dk. 73)
Kardemir Karabük: Halit Tokur, Hasan Fehmi Tuna (Olcay Toplu dk. 22), Doğukan Sabih Toksöz, Muhammed Emin Acar (Yasin Pınarbaşı dk. 46), Melih Berat Arslan, Serkan Sıkılmaz, Ahmet Enes Karataş, Davut Çetinkaya (Mikail Efe Kartal dk. 46), Mustafa Akca, Seyithan Kaba (Emir Türkölmez dk. 79), Uğurcan Yasin Tabak
Goller: Mert Somay (dk. 12, 70), Melih İnan (dk. 52 79 ve 90) (Belediye Derincespor), Mustafa Akca (dk .65) (Karabükspor)
Kırmızı kart: Halit Tokur (dk. 16) (Kardemir Karabükspor)
Sarı kartlar: Ramazan Özkabak (Belediye Derincespor)